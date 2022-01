Dix jours pour déterminer les ambitions du Sporting Charleroi

Battu coup sur coup contre OHL et à l’Antwerp, au tournant de la Nouvelle Année, le Sporting a laissé filer le quatuor de tête. S’ils veulent caresser l’espoir de viser le top 4 jusqu’au bout, les Zèbres sont déjà dans l’obligation de réagir immédiatement. Car les dix jours qui viennent pourraient dicter la suite de leur saison. Ce samedi, ils accueillent Gand, un adversaire direct. Trois jours plus tard, c’est Courtrai et cette vieille connaissance de Karim Belhocine qui leur rendront visite. Vendredi, il s’agira cette fois de se déplacer à Saint-Trond. Plus le temps, donc, de musarder en chemin.

Après le revers à l’Antwerp, Edward Still avait annoncé le temps de prendre des décisions. Cependant, et même s’il récupère plusieurs éléments touchés par le Covid la semaine dernière, le coach carolo n’a pas tout à fait le choix des armes (voir ci-contre).