Habitat: bientôt des yourtes et des tiny houses en ville

Une petite route étroite au milieu des champs de Maubray, dans l’entité d’Antoing, dans le Tournaisis. Invisible depuis la rue et installée dans le jardin d’une grande et ancienne bâtisse, une yourte qui est au centre d’une guerre juridique depuis six ans. Un conflit juridique et idéologique auquel vient de mettre un terme le Conseil d’Etat en permettant à Sylvain Hennin de s’y domicilier pour de bon. Ce que lui interdisait jusqu’alors le Ville d’Antoing.