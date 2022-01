Les camionneurs en quarantaine doivent pouvoir continuer à conduire, demande l'UPTR

L'UPTR craint que de plus en plus d'entreprises de transport ne voient leurs chauffeurs se retrouver sans travail dans la période à venir en raison des règles de quarantaine. "Nous nous attendons à ce que cela devienne un problème plus important. Certains membres nous disent que cela ne leur pose pas encore de problème, mais d'autres y sont déjà confrontés, et ils seront à court de conducteurs", prévient son porte-parole Ronald Tiebout.

Travailler durant la quarantaine devrait être possible, estime l'UPTR, car la nature de la profession et les règles corona font que les conducteurs sont "déjà en quarantaine dans la cabine de leur camion".