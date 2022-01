Romelu Lukaku, le «Blues» de Conte

À son énième retour à Stamford Bridge, Romelu Lukaku avait été salué comme la pièce manquante au puzzle de Tuchel. À l’autopsie, au-delà des 6 matchs qu’il a manqués entre covid et entorse à la cheville, indépendamment d’un rendement discret (8 buts et 2 assists en 23 rencontres), il a été, jusqu’ici, plus un problème que l’élément simplificateur d’un système qui fonctionnait de surcroît à merveille sans lui. La pièce s’emboîte mal.