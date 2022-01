Alexander De Croo: «Avec omicron, le risque d’hospitalisation est passé de cinq à un pour cent»

Alexander De Croo a, comme d’accoutumée, pris la parole en premier et dans les deux langues lors de la conférence de presse du Comité de concertation. Avant de présenter les mesures décidées, il a fait le point sur les chiffres du covid en Belgique.

« Omicron tient sa réputation et est un véritable tsunami de contaminations », a expliqué le Premier ministre. « La semaine dernière, il y a eu plus de 400.000 nouveaux cas et ce chiffre, qui est une moyenne, est sans doute en deçà de la réalité ».

« Mail il y a aussi de bonnes nouvelles », a poursuivi Alexander De Croo. « Omicron rend moins malade. La vaccination ou l’immunité acquise après une contamination ont pour effet que cette 5e vague n’a pas entraîné une pression accrue sur notre système de soins de santé. »

Et le Premier de détailler : « Lors des premières vagues, on voyait qu’une personne sur 20 était hospitalisée. Aujourd’hui, il s’agit d’une personne sur 100. »

Des hospitalisations qui n’entraînent plus autant de passages aux soins intensifs. « Un quart des personnes hospitalisées se retrouvaient ensuite dans les soins intensifs lors des premières vagues. Aujourd’hui, avec le variant omicron, ce chiffre est de moins d’une personne sur 10 ».

« Aujourd’hui, parmi les patients qui développent tout de même une forme grave de la maladie, on voit que ce sont des personnes plus âgées, des personnes avec des comorbidités ou bien des personnes non vaccinées. »