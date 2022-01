Jeux Olympiques d’hiver: le Team Belgium s’arrête à 19

Comme celui qui n’avance pas recule, le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) misait depuis plusieurs mois sur un Team Belgium plus fourni qu’il y a quatre ans, à Pyeongchang, pour les JO d’hiver de Pékin, qui s’ouvrent dans un peu moins de deux semaines (du 4 au 20 février). Ce ne sera finalement pas le cas. Ce vendredi, lors de l’annonce de la sélection finale, Olav Spahl, le directeur sportif du COIB et chef de mission en Chine, a arrêté son décompte à 19 représentants provenant de 9 sports différents là où ils étaient 22 en 2018. Un léger recul dû notamment à la non-qualification d’une équipe de short-track, mais aussi au fait qu’aucune skieuse n’a réussi les critères internes de sa fédération et que les snowboardeurs sont restés en rade.