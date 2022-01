Coronavirus - La patronne du FMI estime que la Chine doit revoir son approche stricte du coronavirus

Cette dernière a l'impression que les restrictions strictes imposées, par exemple, aux usines et aux ports, commencent de plus en plus à ressembler à un "fardeau", entravant la reprise économique en Chine même et en général. S'exprimant sur la chaîne d'information américaine CNBC, la responsable a déclaré que l'approche de la Chine, bien que réussie au départ, comporte désormais plus de risques que d'avantages.

L'Omicron est connu pour être hautement infectieux mais il est moins pathogène. La Chine applique depuis un certain temps des règles de quarantaine très strictes pour les personnes dont le test de dépistage est positif. Celles-ci ne peuvent par exemple pas se rendre au travail. Les autorités n'hésitent pas non plus à imposer des restrictions importantes, par exemple au transbordement de marchandises.