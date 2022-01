Omicron n’a rien d’un bête rhume ni d’une grippe

Toux, nez qui coule, courbatures… Avec le raz-de-marée omicron, on entend de plus en plus que le covid se résume à ces symptômes qui sont semblables à ceux de la grippe. C’est vrai pour certains malades, qui seront plus ou moins affaiblis. Mais certainement pas pour tout le monde – selon l’âge, l’état de santé ou le statut vaccinal. C’est aussi sans compter le risque de développer un covid long.