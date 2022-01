Covid Safe Ticket: la promesse d’Alexander De Croo

Ceux qui comptaient éviter la piqûre et opter pour un certificat de rétablissement voient aussi sa validité fondre à cinq mois maximum. Malade en janvier et jamais vacciné ou boosté, cela voudra dire pas de CST cet été.

Mais «est-ce que le CST est là pour l’éternité? Absolument pas», a tenu à rassurer le Premier ministre face aux journalistes. «Si on voit après omicron que les contaminations et la situation dans nos hôpitaux sont stabilisées, on examinera avec attention l’utilisation du CST. On ne le gardera pas un seul jour de trop, je vous le garantis.»