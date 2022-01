Les infographies pour comprendre le baromètre adopté par le Comité de concertation

Le Comité de concertation s’achève, après une réunion de crise préalable qui avait vu le Premier ministre s’entretenir avec les ministres-présidents des entités fédérées et les responsables du commissariat corona afin d’aplanir les dissensions ayant trait au baromètre corona.

Les décisions du jour

Le Codeco prend une série de mesures, dont une petite surprise. Le CST des Belges se désactivera cinq mois après leur deuxième dose, à moins évidemment de faire son rappel. Sont uniquement visés les plus de 18 ans. Ceux qui comptaient éviter la piqûre et opter pour un certificat de rétablissement voient aussi sa validité fondre à cinq mois maximum. Malade en janvier et jamais vacciné ou boosté, cela voudra dire pas de CST cet été.

L’autre demi-surprise, c’est l’adoption du baromètre jusqu’au 30 juin 2022. On peut lire que « le Codeco approuve le baromètre corona comme outil de communication et de préparation structurée et proactive des politiques ».

Concrètement, nous sommes, selon les politiques, dans la phase rouge, la plus haute au niveau de la sévérité des mesures. Et pourtant, dès l’application du baromètre le 28 janvier, on pourra parler d’un certain « relâchement ». Des activités fermées actuellement comme les bowlings, les parcs d’attractions, les casinos ou les plaines de jeu en intérieur ont été intégrées au volet « loisirs » du baromètre et pourront donc rouvrir selon les règles qui s’appliquent en phase rouge. Toujours, selon le baromètre adopté, les spectateurs reviendront donc dans les stades à partir du 28 janvier prochain.

Justement, cette phase rouge (avec un « risque de surcharge », selon Alexander De Croo, en opposition aux phases jaune « sous contrôle » et orange « de pression accrue), qu’implique-t-elle ? La fermeture de l’horeca est toujours d’actualité entre minuit et 5 heures du matin. Les activités en intérieur où l’on se déplace et où l’on chante, comme les gros concerts ou les discothèques, ne sont toujours pas possibles.

Par contre, bonne nouvelle pour la culture. Toutes les salles de moins de 200 personnes peuvent être ouvertes (avec CST+, évidemment). Au-delà de cette capacité, elles peuvent être remplies jusqu’à 70 %. Les salles avec une bonne qualité de l’air (meilleure que 900 ppm) peuvent être remplies à 100 %. Les protocoles sectoriels et toutes les règles qui en découlent s’appliqueront.

Le contenu du baromètre

