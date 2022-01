Prix Maystadt: «Les QCM à points négatifs peuvent mener à une discrimination»

De plus en plus utilisés en raison du nombre croissant d’étudiants dans l’enseignement supérieur, les questionnaires à choix multiples (QCM) flanqués de points négatifs ont pourtant fait couler beaucoup d’encre. A l’été 2019, Le Soir révélait l’existence d’une différence entre les filles et les garçons dans la réussite de l’examen d’entrée en médecine. Le spécialiste de l’évaluation, Jean-Marc Braibant (UCLouvain), soulignait alors l’existence d’un biais de genre. « Avec des QCM à points négatifs, on teste en fait des variables personnelles liées à l’estime de soi, à la confiance, à la gestion du stress. Les garçons seront, en moyenne, plus à l’aise dans ces situations par rapport aux filles. En fait, les garçons prennent plus de risques et, potentiellement, ils améliorent leur score. »