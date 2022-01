Covid Safe Ticket: ce qui change à partir du premier mars

Le testing, dont la durée de validité n’est pas modifiée, reste bel et bien une possibilité offerte aux non-vaccinés d’obtenir un CST valide. À noter aussi que ces changements pour l’obtention du pass sanitaire concernent uniquement les plus de 18 ans, les seuls à être éligibles à la dose de rappel.

L’autre changement important concerne le certificat de rétablissement : celui-ci ne sera plus valide 5 mois après un test PCR positif au covid contre 6 jusqu’à présent. Concrètement, pour avoir un CST valide, il faudra avoir fait sa dose booster le 1er mars si l’on a reçu sa deuxième dose avant le 1er octobre. De même à cette date, le certificat de rétablissement ne sera plus valide si l’on a été infecté avant le 1er octobre.

Si l’on ne peut pas éluder la volonté d’inciter à la vaccination derrière cette décision, les membres du Codeco la justifient aussi sur le plan scientifique. Dans leur dernier rapport, les experts du RAG notaient une diminution significative de la protection contre une infection à omicron quatre mois après la primo-vaccination complète tandis que la dose de rappel avait montré son effet « booster » sur l’immunité. La question du certificat de rétablissement est, elle, plus délicate. Toutes les études montrent en effet qu’une infection avec le variant delta ne protège pas contre omicron alors que l’inverse est vrai. La réduction de la durée de validité du certificat de rétablissement ne change guère grand-chose alors que des cas de réinfections rapprochées entre delta et omicron sont déjà documentés. L’impact sanitaire de cette mesure est aujourd’hui limité et indéterminé en ce qui concerne omicron : on ne connaît pas à ce jour la durée de protection conférée par une infection au covid-19 par le variant omicron. Toutefois, le premier ministre Alexander De Croo l’a assuré, si omicron confirme les espoirs : « le CST ne sera pas maintenu un jour de trop ».