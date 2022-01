Doriane Jaegers, prix Doctorat: les maths pour «toutes»

Institutrice primaire de formation, Doriane Jaegers a rapidement été confrontée aux inégalités de notre système éducatif. Ce n’est, en effet, plus un secret pour personne : l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles est l’un des plus inégalitaires de l’OCDE, notamment en matière de genre. « Le défi ne porte plus tellement sur l’accès à l’enseignement et sur le niveau d’instruction, mais bien sûr la possibilité de donner les mêmes chances aux filles et aux garçons d’accéder aux filières porteuses d’emploi », expose la doctorante. « Ce qui est interpellant c’est qu’à compétence égale, les filles sont systématiquement sous-représentées dans les filières à forte composante mathématique (ingénierie civile, sciences physiques…). »