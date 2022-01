Sophie Marcuzzi et Lola Greitmann, prix Bac: développer la culture philosophique des jeunes enseignants

Pour Sophie Marcuzzi et Lola Greitmann, diplômée de la Haute école de la Ville de Liège, le constat était évident. Le cours de philosophie et citoyenneté est devenu obligatoire depuis quelques années, mais il est difficile de trouver des ressources pédagogiques pertinentes en ligne. Peu de plateformes belges regroupent cette littérature en quantité suffisante.« Nous avons donc créé un portail collaboratif qui référence un grand nombre de ressources pertinentes, pour tous les enseignants actuels et futurs. »

Afin de rendre l’outil le plus pratique possible, les deux femmes ont rassemblé les avis de près de 400 enseignants. Après avoir développé une version bêta du site, elles recherchent aujourd’hui des fonds pour constituer une version plus technique et plus fiable. À la manière d’un réseau social, le site donnerait la possibilité de commenter chaque article, de laisser un « J’aime » ou une recommandation.