Conseil d’Etat: Avocats.be dénonce «un déséquilibre inacceptable»

Plus de 60 % des dossiers contentieux au Conseil d’Etat sont traités par les chambres francophones. A nombre égal de magistrats par rapport aux chambres néerlandophones. Les avocats francophones et germanophones alertent la ministre de l’Intérieur qui planche sur une réforme de l’institution.

Une réforme du Conseil d’Etat est en gestation au cabinet de la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V). Et les projets envisagés inquiètent un certain nombre d’experts. En particulier, l’Ordre des barreaux francophone et germanophone (Avocats.be), qui se fend vendredi d’une lettre adressée à tous les présidents de partis francophones. Une inquiétude qui fait suite aux interrogations, à la Chambre et dans les colonnes de La Libre, de la CDH Vanessa Matz. Bref, la tension monte autour de ce projet.