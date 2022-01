Coronavirus - Sans la FGTB, le Groupe des 10 s'accorde sur des mesures pour réduire l'absentéisme

Pour les (pré)pensionnés, un cumul illimité des revenus du travail et de la pension est autorisé. Les personnes en RCC sont autorisées à travailler tout en conservant 75% de l'allocation et en conservant l'allocation d'entreprise. Enfin, les demandeurs d'asile titulaires d'un permis de séjour légal peuvent commencer à travailler immédiatement et ne doivent pas attendre quatre mois.

"Les mesures que nous prenons ne devraient être utilisées que dans des cas exceptionnels et en cas de nécessité absolue, et ne devraient jamais servir de précédent dans des négociations ultérieures. Il ne s'agit absolument pas non plus d'une flexibilité accrue pour les travailleurs, à laquelle nous nous sommes clairement opposés, mais d'une compensation pour l'absence de collègues. Nous devons soutenir et aider ceux qui ont un emploi. Ils ne peuvent pas devenir les victimes lorsque leurs collègues tombent malades et qu'ils voient la charge de travail augmenter encore plus", a insisté Marc Leemans.