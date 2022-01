Le rallye fait du neuf avec les vieux

Monaco et la Côte d’Azur offrent pas mal d’attrait pour les candidats à une retraite paisible. À 38 et bientôt 48 ans, les deux Seb’, Ogier et Loeb, ne cherchent pas encore à se ranger des voitures ni à se poser sur le Rocher. D’ailleurs, chaque fois qu’ils passent dans le coin, ils le font plutôt en vitesse : 8 victoires au rallye Monte-Carlo pour le premier, 7 pour l’autre.

Plus cocasse : alors qu’Ogier entame cette année une tournée d’adieu en mode « part-time », son acolyte a pris le départ du rallye le plus prestigieux de la saison moins d’une semaine après avoir terminé le Dakar en 2e position, et sans trop savoir quelle suite sera apportée à ce programme version « plaisir ».