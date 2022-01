Un baromètre à la belge pour le meilleur et (peut-être) le pire

Ces dernières semaines en Belgique, le clivage nord-sud a été éclipsé par celui opposant les tenants (peu nombreux) d’un baromètre covid qui baliserait très concrètement les mesures à adopter en fonction de l’évolution de l’épidémie ; et les autres (plus nombreux) qui voyaient surtout dans cet instrument un dangereux outil technocratique offrant tout le pouvoir aux chiffres. « Autant nous remplacer par des machines », a encore tonné après le Codeco un Elio Di Rupo dont on sait depuis longtemps à quel camp il appartient. Ce vendredi, lors du Comité de concertation, la balance a clairement penché en faveur des « baromètro-sceptiques », ceux qui ne remettaient plus en cause la nécessité du baromètre mais espéraient qu’il serait le moins contraignant possible.