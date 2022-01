Coronavirus - Un travailleur sur trois a déjà bénéficié d'une prime corona, de 315 euros en moyenne

Pour près de la moitié des travailleurs (47,3%), l'employeur est tenu de verser une prime si l'entreprise a réalisé un bénéfice : cette règle s'applique notamment à la commission paritaire 200 (qui rassemble la plus grande part des employés) et à la commission paritaire 111 (métallurgie). Dans ce groupe, 33,7% ont déjà bénéficié d'une prime corona, qui s'élève à 320 euros en moyenne.

Enfin, pour un dernier groupe de travailleurs (27,5%), aucun accord sectoriel n'a été négocié, et donc aucune obligation ne s'applique. Cela concerne principalement dans les secteurs à but non lucratif, les coiffeurs, l'hôtellerie, l'intérim et le secteur des arts, énumère le prestataire de services RH. Dans ce groupe de travailleurs, seuls 5% ont bénéficié d'une prime corona à l'heure actuelle, pour un montant moyen de 243 euros. Seuls 15,8% des travailleurs appartenant à ce groupe ont reçu le montant maximal.