Elise Mertens qualifiée pour les huitièmes de l’Open d’Australie: «Je suis vraiment heureuse et plus relax»

« Je me sens plutôt bien après une victoire pareille », sourit la Limbourgeoise. « Il faisait très chaud, ce samedi, et le but, c’était de ne pas perdre trop d’énergie dans ce 3e tour. Mon service à une nouvelle fois bien fonctionné et je l’ai poussée à commettre pas mal de fautes. C’était un match très solide de ma part. Atteindre la deuxième semaine dans un Grand Chelem, je ne dirais pas que c’est un autre tournoi qui commence, mais presque. Je suis vraiment heureuse, plus relax, même si maintenant, c’est un autre combat qui m’attend… »

Lundi, en effet, elle défiera pour une place en quart de finale, l’Américaine Danielle Collins (30e) qui a mis 2h37 (4-6, 6-4, 7-5) pour venir à bout de la jeune Danoise Clara Tauson, la protégée de Justine Henin. Mertens et Collins en sont à 1-1 dans les duels précédents, l’Américaine ayant remporté le dernier à Chicago, en aout 2021 (6-2, 6-4).

« C’est une joueuse au tennis typique des USA, qui aime frapper fort et à plat. Elle est aussi sur un court, disons très motivée (sourire), parfois ça passe, parfois pas. À moi de continuer à bien poser mon jeu pour la pousser à commettre plus de fautes ! »

En Grand Chelem, Elise Mertens a déjà atteint deux fois les quarts (US Open 2019 et 2020) et une fois les demi-finales, c’était à l’Open d’Australie en 2018.