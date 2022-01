Mertens, Collins, Halep, Cornet: l’une de ces 4 filles sera en demi-finale de l’Open d’Australie

Le tableau de l’Open d’Australie 2022 s’éclaircit et pour la troisième année d’affilée, Elise Mertens disputera donc les huitièmes de finale à Melbourne Park. Lundi, c’est l’Américaine Danielle Collins (30e), aussi réputée pour ses frappes sèches que pour un comportement vocal à la limite de la correction sur les courts, qui défiera la nº1 belge pour une place en quart de finale. On y voit plus clair, donc, et l’autre huitième de finale qui se place directement à la suite de ce Mertens-Collins, est celui que se disputeront Simona Halep (15e) et Alizé Cornet (61e).

La Roumaine, ex-nº1 mondiale, retrouve la forme actuellement et a facilement battu la Macédonienne Kovinic (tombeuse de Raducanu) sur le score de 6-2, 6-1. Quant à la Française (déjà tombeuse de Muguruza), elle a dignement fêté ses 32 ans en éliminant la Slovène Zidansek (29e) en trois sets : 4-6, 6-4, 6-2. Cornet affiche un étonnant 3-1 dans ses duels avec Halep, même si les deux joueuses ne se sont plus affrontées depuis 2015.