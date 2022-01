Georges-Louis Bouchez déterminé à discuter du nom du MR

Critiqué ces dernières semaines, y compris au sein du MR, pour avoir pris un virage un peu plus à droite, M. Bouchez se targue d’« être un libéral tout court, parce que le libéralisme est intrinsèquement social ». Le nom MR est clairement sur la table, a-t-il fait savoir.

Le nom MR est clairement sur la table, a fait savoir le président du Mouvement réformateur, Georges-Louis Bouchez, dans un entretien à Sudinfo. Fortement critiqué ces dernières semaines, y compris au sein de sa propre formation, pour avoir pris un virage un peu plus à droite, M. Bouchez se targue d’« être un libéral tout court, parce que le libéralisme est intrinsèquement social ».

« C’est peut-être la première fois depuis longtemps que quelqu’un défend avec autant de férocité la classe moyenne, parce que jusqu’à présent, en fait, on a surreprésenté des minorités bruyantes et on a oublié la grande masse qu’est la classe moyenne », clame-t-il.