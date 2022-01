Jacques Boël est décédé

Par la Rédaction et Belga

Boël fait partie de la quatrième génération de la famille qui a fait fortune dans l'acier wallon, notamment dans la région de La Louvière. Après des études d'ingénieur civil, il est devenu responsable de l'usine sidérurgique Usines Gustave Boël. Plus tard, il a été administrateur de l'Union financière Boël.

Jacques Boël était très discret. On ne sait pas grand-chose de cet homme. Il était un amateur d'art et aimait la chasse et le vin. Malgré cette discrétion, il a été brièvement sous les feux de la rampe. Jusqu'à il y a quelques années, il était considéré comme le père légal de Delphine Boël, jusqu'à ce que cette dernière le conteste pour prouver qu'elle était la fille du roi Albert II.