Pass vaccinal, vaccination obligatoire, maintien ou non du CST… donnez votre avis

Un nouveau sondage du groupe Psy et Corona recueille les opinions et le ressenti de la population en envisageant plusieurs scénarios.

Un questionnaire pour sonder la population face à différentes stratégies politiques possibles dans le futur vient d’être mis en ligne par le groupe Psy et Corona, qui rassemble plusieurs experts du comportement humain de différentes universités du pays et des praticiens ou cliniciens.

Suppression du CST, mise en place d’un pass vaccinal, d’une obligation vaccinale ou maintien d’un Covid Safe Ticket : différents scénarios sont envisagés, où les répondants peuvent marquer leur accord ou non, en attribuant des nuances (de totalement opposés à complètement pour). En plus de leurs opinions, le ressenti des répondants quant à leurs besoins fondamentaux d’autonomie et de sécurité est également analysé au fil des questions.