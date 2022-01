Les bijouteries Lovisa en grève

La multinationale australienne emploie 60 personnes en Belgique. En principe, tous les magasins resteront fermés ce jour. "Mais nous ne savons pas exactement pour Charleroi et Mons, ce sont de nouveaux magasins avec un nouveau personnel", a déclaré Joke Caesteker de l'ACLVB.

Lovisa a repris l'an dernier les magasins de l'Allemande Beeline, connue pour les enseignes Six et I Am. Cependant, les syndicats ont remarqué que les Australiens ne maîtrisent pas suffisamment la législation belge.