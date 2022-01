Rallye Monte-Carlo: Ogier rejoint Loeb en tête, Neuville 5e

Sébastien Ogier (Toyota) et Sébastien Loeb (Ford) sont à égalité parfaite à l’issue de la deuxième spéciale de cette journée de samedi, au Monte-Carlo ! L’un et l’autre ne se montraient cependant pas très heureux, toujours confrontés à des problèmes de comportement de leur voiture en raison de pneus super-tendres visiblement inadaptés.

Alors qu’Evans (Toyota) ne pointe qu’à 9 bonnes secondes des co-leaders, Thierry Neuville (Hyundai) avait davantage de raisons de se plaindre après avoir enduré une pénalité de 10 secondes sur le routier pour avoir pointé en retard en raison d’un problème mécanique, rencontré de nouveaux problèmes dans la spéciale, et surtout vu Craig Breen (Ford) lui subtiliser la 4e place provisoire…

Neuville : « Je dois me battre avec la voiture »

« Nous avons plusieurs problèmes qui m’obligent à me battre avec la voiture plus qu’à la piloter », soupirait le pilote Hyundai à l’arrivée de la spéciale dans laquelle il a concédé près de 25 secondes sur 17 km à Ogier. « En plus, quelque chose s’est cassé pendant la spéciale, si bien que la voiture avait tendance à aller d’un côté de la route, et encore bien d’autres choses… »