Jamie Carragher a reçu un message privé de Lionel Messi après l’avoir critiqué: «Il m’a traité d’âne» (vidéo)

Désormais consultant pour la chaîne Sky, l’ancien défenseur de Liverpool, Jamie Carragher, a expliqué ce vendredi qu’il avait reçu un message privé de Lionel Messi sur Instagram, dans lequel l’Argentin le traîtait d’ « âne ». La raison ? Lorsque La Pulga avait été transférée au PSG, Carragher avait affirmé qu’il ne s’agissait, à ses yeux, pas d’une grande signature.

« Je ne vais pas montrer le message mais en gros, il me traitait d'âne », a expliqué l’ancien joueur de Liverpool à l’antenne ce vendredi, alors qu’il n’a pas mis l’Argentin dans son onze de l’année. « Tu es le meilleur joueur de tous les temps, Lionel, et comparé à toi j'étais un âne. Tu sais, j'accepte cela mais pour moi tu ne fais pas partie de l'équipe de l'année. Tu n'as pas joué assez bien pour moi. Même si tu as gagné la Copa America. Ce n'est pas assez pour laisser Mo Salah en dehors de l'équipe. »