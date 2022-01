Deux enseignes concernées par des rappels de produits

Aldi a donc décidé, en consultation avec l’Afsca, de retirer ce produit du marché et de le rappeler auprès des consommateurs.

Les autres produits Aldi ne sont pas concernés par ce rappel de produit.

Dénomination : Saucisses de poulet 1 kg – surgelé

Code EAN : 270 0883 6

Marque : Tupelo farm

Type d’emballage : sac en plastique

Code de lot : 212234168

Date de péremption : 11/05/2023

Points de vente : Magasins ALDI

Les symptômes possibles d’une intoxication causée par la salmonelle sont les suivants : fièvre, crampes abdominales et diarrhée, et cela dans un délai de 12 à 48 h après la consommation de l’aliment contaminé. Le risque d’infection est plus élevé chez les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées.

Les personnes qui ont consommé ces produits et qui présentent ce type de symptômes sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.

Il est demandé aux clients de ne pas consommer ces produits et les ramener en magasin.

Les produits ramenés seront remboursés (également sans ticket de caisse).

Terrine aux 2 saumons chez Carrefour

La société Carrefour Market (groupe Mestdagh) rappelle, elle, la terrine aux 2 saumons de la marque « les Entrées de la Mer » en raison de la présence possible de Listeria monocytogenes, indique-t-elle samedi.

Les lots concernés ont été vendus au rayon libre-service poissonnerie et affichent le numéro de code EAN « 3302100005556 ».

Maladie potentiellement grave

« Les personnes qui auraient consommé le produit et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Les femmes enceintes doivent être particulièrement attentives à ces symptômes, ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées », précise la chaîne.