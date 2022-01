Eden Hazard parti pour rester au Real Madrid? «Il fait partie de nos plans pour la saison prochaine», assure Ancelotti

Le Belge a inscrit ce jeudi son premier but de la saison pour qualifier le Real en Coupe d’Espagne face à Elche.

Alors qu’un possible départ du Real Madrid en janvier était de plus en plus évoqué ces derniers jours, Eden Hazard pourrait finalement poursuivre son aventure dans la capitale espagnole.

Deux jours à peine après son premier but de la saison, qui a permis au Real Madrid de se qualifier en prolongation pour les quarts de finale de la Coupe d’Espagne aux dépens d’Elche, le capitaine des Diables rouges semble à nouveau faire partie des plans de Carlo Ancelotti. C’est en tout cas ce que le coach italien a déclaré ce samedi, dans des propos relayés par Fabrizio Romano.