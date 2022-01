Kylian Mbappé et Lionel Messi finalement dans le groupe du PSG pour affronter Reims

Tous les deux incertains, Messi et Mbappé pourraient finalement bien jouer dimanche.

Le PSG aborde donc la 22e journée avec son meilleur artificier, auteur de 19 buts en 27 matches toutes compétitions confondues cette saison, et avec son septuple Ballon d’Or argentin, pas encore revenu à la compétition en 2022.

Les Parisiens seront aussi privés néerlandais Georginio Wijnaldum, blessé à la cheville gauche le week-end dernier, ni leurs trois joueurs encore engagés à la Coupe d’Afrique des nations : le Marocain Achraf Hakimi, les Sénégalais Abdou Diallo et Idrissa Gueye.

Neymar (cheville) continue d’allier entraînement individuel et soins et « doit reprendre la course en début de semaine prochaine », selon le club.