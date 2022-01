Rallye Monte-Carlo: Thierry Neuville en plein chemin de croix

Pointé en 4e position à l’entame de la boucle de l’après-midi, Thierry Neuville a poursuivi son chemin de croix au volant d’une Hyundai qui continue à se déglinguer. Il a à nouveau perdu plus de 3 minutes et demie sur la tête de la course, et pointe désormais en 6e position !

« Nous avons des soucis de suspension, notamment, depuis ce matin », expliquait Neuville à l’arrivée de la spéciale. « Et maintenant, l’amortisseur avant-droit est passé au travers de l’aile ! Nous avons dû rouler au ralenti toute la spéciale. On avait essayé de fixer certaines choses pendant le service du midi, mais sans assistance, on a fait ce qu’on a pu. On a encore une spéciale cet après-midi, on va tenter d’arriver au bout. Il y a de bons points à prendre à la fin de cette épreuve. »