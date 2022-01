Crise au Kazakhstan: plus de 450 arrestations pour terrorisme et troubles de masse

Le Kazakhstan a annoncé samedi avoir arrêté plus de 450 personnes pour terrorisme et troubles de masse après les émeutes meurtrières ayant secoué ce pays d’Asie centrale début janvier.

Des manifestations inédites contre une augmentation des prix de l’énergie avaient dégénéré dans cette ex-république soviétique en émeutes et en répression armée, faisant quelque 225 morts, des centaines de blessés et poussant le président Kassym-Jomart Tokaïev à demander le déploiement des forces armées russes et de leurs alliés pour rétablir l’ordre.

Selon Eldos Kilymjanov, un haut responsable du parquet kazakh, 464 suspects ont été arrêtés pour terrorisme et troubles de masse à la suite des émeutes.