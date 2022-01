Coronavirus - "Les seuls à avoir conservé notre position" au sein du Groupe des 10, s'étonne la FGTB

Le variant Omicron menace de provoquer des réductions de personnel sur le lieu de travail. C'est pourquoi il a été convenu entre partenaires sociaux que l'on pourra recourir plus facilement à du personnel supplémentaire au sein des entreprises. Il s'agit notamment des chômeurs temporaires, des intérimaires, des (pré-)pensionnés, des étudiants jobistes et des demandeurs d'asile titulaires d'un permis de séjour légal. Les mesures d'urgences décidées par le patronat et les syndicats chrétien et libéral seront en vigueur jusqu'à la fin du mois de février.

Plusieurs d'entre elles peuvent être mises en application sans négociation ou concertation, déplore donc Thierry Bodson. "Il suffit d'avertir le travailleur pour pouvoir les mettre en place. Il n'y a même pas un socle de base qui a été défini avant que l'on puisse agir de la sorte. Or, nous, nous demandions que l'on puisse passer par les secteurs, qui présentent des situations très différentes", explique le président de la FGTB.