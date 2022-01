Le lion Pavlovic jeté dans l’arène de Sclessin pour le choc Standard - Bruges ?

Les Rouches ne seront pas au complet contre les Brugeois. Surtout au milieu de terrain, un espace pourtant déterminant, et qui exige du muscle. Réputé pour sa rugosité, Damjan Pavlovic pourrait recevoir une chance de briller ce dimanche en début d’après-midi face à Noa Lang et sa bande…

Merveille Bokadi suspendu, Joachim Van Damme toujours positif au Covid et Gojko Cimirot très incertain. La ligne médiane des Rouches est décimée, obligeant Luka Elsner à se creuser la tête pour placer les bons pions dans un secteur souvent déterminant. Surtout face au Club de Bruges, armé jusqu’aux dents au cœur du jeu, avec l’avènement de Ruud Vormer juste devant la défense et la possible reconversion d’Hans Vanaken en tant que numéro 8, comme il l’a déjà fait avec les Diables rouges. Deux ténors, qui allient puissance et justesse et donc, deux hommes à tenir à l’œil. Surtout quand on sait que le troisième élément devrait être Noa Lang.

Noa… Un génie qui divise au niveau humain mais qui rassemble les avis sur son jeu. Ne pas lui laisser d’espaces, sinon il est parti. Le suivre à la trace pour qu’il ne marque pas les débats de son empreinte. Un rôle ingrat, car exigeant, qui pourrait terriblement bien convenir à Damjan Pavlovic. Un garçon en plein boum depuis le stage hivernal. Auteur de son premier but à Sclessin, certes en amical contre Liège, il a rendu une très belle copie lors de sa montée au jeu du côté d’Anderlecht, dans son style d’arracheur de ballons et d’amateur de tampons. Contre Bruges, il pourrait enfin s’exprimer à son poste de prédilection, et non plus sur les côtés de la défense.