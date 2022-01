Premier League: Manchester United arrache la 4e place à West Ham avec un but dans les arrêts de jeu (vidéo)

Réputé pour renverser in extremis les situations les plus compromises lorsqu’il était entraîné par Alex Ferguson, Manchester United s’est offert une petite bouffée de nostalgie avec cette victoire sur le fil.

On jouait déjà la 3e minute du temps additionnel quand une dernière offensive menée par les trois remplaçants du jour a fait basculer un match indécis et crispant.

Un but au bout du temps additionnel de Marcus Rashford a permis à Manchester United de se hisser provisoirement à la 4e place de la Premier League, qualificative pour la Ligue des champions, face à West Ham (1-0), samedi pour la 23e journée.

Trouvé par Cristiano Ronaldo dans le sens du jeu, Anthony Martial a lancé, à la limite du hors-jeu, Edinson Cavani, dont le centre au cordeau a été poussé au fond par Rashford pour faire chavirer Old Trafford (1-0, 90+3).

Avec 38 points, United bondit à la 4e place, devant son visiteur du jour. Dimanche, Tottenham, 6e avec 36 points, en déplacement à Chelsea, ou Arsenal, 7e avec 35 unités et qui reçoit la lanterne rouge Burnley, pourraient la lui reprendre.

Ce coup de théâtre final est venu récompenser un match où Manchester United a progressivement fait monter la pression, même s’il a longtemps craint que le but ne se refuse à lui.

La première période avait été intense, mais peu spectaculaire et pauvre en occasion, la première période ne voyant aucune frappe cadrée.

Les Hammers, avec le retour de Kurt Zouma en défense et d’Alphonse Areola dans les cages, ont fait preuve d’une grande solidité défensive, au détriment de sa puissance en contre. Il a fallu attendre la 50e minute pour voir l’ancien gardien du PSG effectuer une très belle parade sur un tir de Fred qui partait dans la lucarne.

Quelques minutes plus tard, une tête trop décroisée de Raphaël Varane sur corner a encore fait parcourir quelques frissons (59e).

À la 87e, le Tchèque Vladimir Soucek, sur une action presque copie conforme de celle de Varane, a bien failli doucher Old Trafford. Mais United est reparti à l’assaut et Ronaldo, puis Martial, en pivot, ont encore cru rater le coche avant la délivrance finale. De quoi aussi récompenser l’audace de Ralf Rangnick qui avait sorti un milieu axial, Fred, pour faire entrer Cavani et forcer la décision.