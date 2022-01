Le SC Charleroi et La Gantoise se quittent sur un partage qui n’arrange personne (0-0)

Le Sporting de Charleroi et La Gantoise se quittent dos à dos au terme d’une rencontre pauvre en occasions. L’enjeu de ce match comptant pour la 23e journée de D1A était pourtant important : prendre seul la 5e place du classement pour rester au contact du Top 4. Avec ce 0-0, Zèbres et Buffalos pointent en 6e et 5e position du classement général avec le même nombre de points : 36.

La première demi-heure de la rencontre a été très pauvre en occasion et seule une frappe trop centrale de Kayembe est venue rythmer les échanges (10e). Le premier sursaut est venu des pieds de Hjulsager, qui a repris un centre venu du flanc gauche et de Castro-Montes (32e) mais Kamara, qui supplée Koffi parti à la CAN, s’est bien détendu pour empêcher le ballon d’achever sa course dans les filets.