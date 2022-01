SC Charleroi – La Gantoise: les échanges s’équilibrent à nouveau en fin de rencontre (direct, 0-0)

Les Zèbres doivent s’imposer pour passer devant leur adversaire du soir et rester dans la course au Top 4.

Le Sporting de Charleroi reçoit La Gantoise ce dimanche dans le cadre de la 23e journée de D1A. Pour les deux clubs, il s’agit de ne pas se laisser distancer dans la lutte pour une place dans le top 4. Zèbres et Buffalos pointent en effet en 5e et 6e position du classement général avec le même nombre de points : 35.

Les hommes d’Edward Still ont enregistré deux victoires et trois défaites sur leurs cinq derniers matches. Charleroi a d’ailleurs enchaîné deux défaites 3-0, face à OHL fin décembre et l’Antwerp dimanche dernier.