D1A: le Beerschot remporte sa première victoire depuis deux mois aux dépens d’OHL

Le Beerschot a remporté une victoire précieuse contre Louvain sur le score de 3-1, samedi soir, pour le compte de la 23e journée de D1A. Les buts ont été inscrits par Schrijvers (8e) pour OHL, et par Lemos (24e), Dom (38e) et Van den Bergh (90e) pour le Beerschot. Les Rats restent néanmoins bons derniers de division 1, alors que Louvain est rattrapé par Eupen qui lui chipe la 12e place.

Ils n’ont pas tardé à réagir. Un quart d’heure plus tard, avec un coup franc exceptionnel de Lemos (1-1, 24e). Désaxé, l’Uruguayen a envoyé un ballon inatteignable en pleine lucarne, avec la complicité de la barre transversale d’un Runarsson impuissant. Le Beerschot a ensuite pris l’avantage sur une reprise de la tête de Joren Dom (2-1, 38e), qui a dépassé son opposant direct pour reprendre le centre brossé de Pierre Bourdin et inscrire son troisième but de la saison. Allemeersch (42e) et Avenatti (43e) ont encore tenté leur chance mais les équipes sont retournées aux vestiaires sur le score de 2-1.

À la reprise, Mercier est passé tout près de remettre les équipes à égalité avec un coup franc centré qui a failli terminer sa course au fond des filets (47e) avant que Runarsson n’empêche les siens de couler en repoussant un tir dangereux de Sanusi (48e), puis en effectuant un double arrêt acrobatique devant Lemos et Suzuki (49e).

Après une vingtaine de minutes moins rythmées, Holzhauser tout juste monté au jeu a profité d’un ballon mal repoussé par la défense louvaniste pour frapper en un temps et mettre à contribution, à nouveau, Runarsson, alors que le ballon prenait la direction de la lucarne (72e). L’échange s’est poursuivi et Radic s’est imposé de l’autre côté du terrain face à Mercier qui avait frappé en direction du but de l’intérieur de la surface (79e). Gilis (84e) et Ngawa (85e) ont buté sur la défense anversoise dans les derniers assauts louvanistes, et c’est finalement le Beerschot qui a inscrit un nouveau but avec une tête de Van den Bergh, servi sur un plateau par Holzhauser par-dessus la défense d’OHL (3-1, 90e).