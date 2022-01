Manifestation à Bruxelles ce dimanche: les perturbations attendues

Le départ de la manifestation est prévu à 13 heures, à la Gare du Nord. On ignore encore combien de personnes y prendront part. La fin du parcours a été établie au pied de l’Atomium.

Le mouvement Belgium United For Freedom a annoncé organiser une manifestation pour réclamer la destitution du gouvernement fédéral, en raison de sa gestion politique de la pandémie de coronavirus. La manifestation aura lieu ce dimanche.

Entre 11 heures et 18 heures, des embarras de circulation sont à prévoir le long du parcours, qui mène de la Gare du Nord au parc du Cinquantenaire, via la Petite Ceinture (R20) et le quartier européen.

Les trains depuis et en direction de Bruxelles connaîtront possiblement une forte affluence.