Qatar Airways publie une vidéo qui pointe les défauts des avions Airbus

Cette décision s’inscrit dans le contentieux opposant le constructeur et la compagnie, qui a cloué au sol une partie de sa flotte d’A350 en raison d’une dégradation de la surface des fuselages et a intenté des poursuites devant la justice britannique à l’encontre d’Airbus.

Une réponse inédite

Suite à cette annulation, la compagnie aérienne qatarie réplique d’une manière inédite. Elle a publié une vidéo sur le site internet de Qatar Airways où elle réplique en pointant les malfaçons des avions d’Airbus. Elle est disponible sur Youtube.