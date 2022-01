Open d’Australie : Alison Van Uytvanck testée positive au coronavirus, son retour en Belgique retardé

Alison Van Uytvanck a dû retarder son départ d’Australie. La 55e joueuse mondiale a en effet été testée positive au coronavirus avant son voyage retour vers la Belgique. «Je suis désormais en quarantaine et je me plie à toutes les exigences. J’ai des symptômes modérés, j’ai hâte de revenir plus forte», a écrit la N.2 belge sur Instagram.