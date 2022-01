Syrie: 123 morts en 4 jours de combats entre Kurdes et djihadistes

Plus de 120 personnes, en grande majorité des combattants, ont péri en quatre jours d’affrontements entre le groupe djihadiste Etat islamique et les forces kurdes en Syrie, a indiqué une ONG dimanche.

Les affrontements ont été déclenchés par une attaque lancée jeudi soir par Daesh contre la prison de Ghwayran, l’une des plus grandes abritant des djihadistes en Syrie, et gardée par les forces kurdes. «77 djihadistes et 39 combattants kurdes ont été tués», de même que «sept civils», a précisé l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).