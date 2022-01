La scène effroyable lors d’un match de foot au Brésil: un supporter monte sur le terrain et menace les joueurs adverses d’un couteau (vidéo)

Ce samedi 22 janvier, l’équipe de Santos affrontait Palmeiras dans le cadre de la Copa São Paulo de juniores, abrégée Copinha, compétition annuelle de football qui réunit 128 équipes dans la ville de Sao Paulo. Cette compétition est réservée aux jeunes de moins de 20 ans. Le match était entré dans le temps additionnel quand plusieurs supporters de Sao Paulo sont montés sur le terrain afin de menacer plusieurs jeunes joueurs de Palmeiras.

Palmeiras était en train de gagner 1-0 quand les supporters de Sao Paulo sont entrés sur le terrain. L’un d’entre eux était armé d’un couteau et a menacé un joueur de Palmeiras. Rapidement, les joueurs de Sao Paulo et Palmeiras sont intervenus. Finalement, sur la vidéo, on peut voir que l’arbitre principal tient le couteau amené par l’un des supporters.