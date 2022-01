Rallye Monte-Carlo: Loeb reprend une seconde à Ogier, Neuville assure

Loeb a signé le meilleur temps dans la première spéciale, et repris 1,1 seconde à Ogier en un peu plus de 19 km. Sans incident, Sébastien Ogier semble bien parti pour remporter un 9e Monte-Carlo!

Neuville: «Sauver les pneus»

De son côté, Thierry Neuville a signé le 6e temps, à 11,8 secondes de Loeb. Au général, le pilote Hyundai – accablé par les soucis depuis le début du rallye – est coincé à la 6e place, et n’a plus d’autre option que de rejoindre l’arrivée et de tenter de prendre l’un ou l’autre point dans la power stage. « Je n’ai pas poussé plus que ça, car tout ce qui m’importait, c’était de sauver mes pneus au fil de cette spéciale », confiait Thierry Neuville à l’issue de cette première spéciale de la matinée. «J’ai opté pour les super-tendres car la spéciale suivante s’annonce un peu plus piégeuse, mais j’aurai les tendres pour la dernière boucle, et je pense que je serai un peu mieux en pneus avec ça.»