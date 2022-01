«Objectif triplé», une nouvelle opportunité pour Eden Hazard face à Elche en Liga

Après son but en Coupe du Roi, Eden Hazard pourrait recevoir une nouvelle opportunité.

D’après le quotidien espagnol AS, Carlo Ancelotti pourrait donner une nouvelle chance à Eden Hazard ce dimanche après-midi. Dans le XI probable, on y retrouve peu de surprises. Mais la blessure récente d’Asensio pourrait donc profiter à Eden Hazard qui connaîtrait une nouvelle titularisation.

Eden Hazard a sauvé les siens en huitième de finale de la Coupe du Roi, ce jeudi 20 janvier. L’ailier belge a inscrit le but de la victoire à la 115ème minute face à Elche dans un scénario loin d’être favorables aux Madrilènes. Ce dimanche 23 janvier, les hommes de Carlo Ancelotti affrontent de nouveau Elche mais cette fois en championnat. Trois jours plus tard, l’ancien Blues pourra-t-il récidiver en étant que titulaire, cette fois-ci ?

Dans la une d’AS, on peut lire que l’objectif du Real Madrid cette saison est le triplé. En effet, après avoir remporté la Supercoupe d’Espagne il y a peu, les Merengue sont toujours en lice pour remporter la Coupe du Roi et sont actuellement leader de la Liga. Les coéquipiers d’Eden Hazard rêvent donc d’un triplé sur le plan national, ce qui n’était arrivé qu’en 1989 pour le Real Madrid.

Ce dimanche 24 janvier, le Real Madrid affronte Elche pour le compte de la 22ème journée du championnat Espagnol. En cas de succés des Madrilènes, Eden Hazard and co augmenteraient leur avantage sur Séville à six points.