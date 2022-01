Melbourne : il y a aura une Belge en demi-finale mercredi !

Elise Mertens a joué, ce dimanche, et elle qualifiée pour les quarts de finale. En double s’entend ! Et ce mardi, le team Mertens défiera le team Flipkens…

Avec sa nouvelle partenaire, la Russe Veronika Kudermetova, la Limbourgeoise s’est imposée en 1h58 (7-6, 6-4), face aux Chinoises Yifan Xu et Zhaoxuan Yang, têtes de série N.14.

Et ce mardi, donc, le duo Mertens/Kudermetova (tête de série N.3) affrontera la paire formée par… Kirsten Flipkens et l’Espagnole Sara Sorribes-Tormo, assurant d’office la présence d’une joueuse belge lors des demi-finales du double qui se joueront mercredi ! Flipkens et Sorribes-Tormo ont battu l’Allemande Andrea Petkovic et la Roumaine Jaqueline Christian sur le score de 6-1, 6-2.