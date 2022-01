Zverev : « Je ne mérite pas d’être n°1 mondial en jouant comme ça… »

Champion olympique, vainqueur du Masters ATP en 2018 et 2021, et troisième joueur mondial, Sascha Zverev était logiquement cité comme grand favori de cet Open d’Australie, aux côtés de Daniil Medvedev. Mais hélas, si l’Allemand de 24 ans affiche déjà un joli palmarès au plus haut niveau, ajoutez déjà 5 victoires en Masters 1000 (!), il traîne certains travers en Grand Chelem même s’il a déjà disputé une finale (battu par Thiem à l’US Open 2020). Ce dimanche, il a donc une nouvelle fois raté la marche contre Denis Shapovalov (14e) qui l’a écarté plus facilement que prévu sur le score de 6-3, 7-6, 6-3. Le gaucher explosif de Toronto n’est pas à sous-estimer, le Canada a d’ailleurs remporté l’ATP Cup à Sydney, lors de la première semaine de janvier, mais tout de même… « Je ne mérite pas d’être n°1 mondial en jouant comme ça… », a d’ailleurs reconnu Zverev, honnêtement. L’Allemand fait ici référence à la possibilité qu’il avait de s’installer pour la première fois sur le trône mondial, en février, s’il avait triomphé à Melbourne en l’absence de Djokovic ! Seul, désormais, Daniil Medvedev peut encore inquiéter le Serbe...

Le premier quart messieurs de cet Open d’Australie verra donc deux gauchers à l’œuvre puisque Denis Shapovalov va désormais s’attaquer à la montagne Rafael Nadal. L’Espagnol a dû remporter le tie-break le plus long de sa carrière (16-14 en 28 minutes), sauvant quatre balle de set au passage, pour venir à bout de l’étonnant Adrian Mannarino, aussi gaucher, sur le score de 7-6, 6-2, 6-2. Le Majorquin est donc toujours en lice pour aller décrocher un 21e sacre en Grand Chelem : « Ce que je n’aurais jamais osé imaginer après mon opération en août, tellement j’étais loin de tout ça », a-t-il commenté.