Coup de tonnerre au rallye Monte-Carlo: Loeb reprend la tête après une crevaison pour Ogier!

Il ne reste plus qu’une spéciale, la power stage, qui donne en plus des points supplémentaires aux 5 premiers classés. Lors du premier passage dans cette spéciale de 14 km, Thierry Neuville avait signé le meilleur chrono malgré une Hyundai malade!

Avant la power-stage !

Alors qu’il ne reste plus que la power-stage au menu, le classement général se présentait de la manière suivante: Loeb (Ford) menait la danse devant Ogier (Toyota, à 9,5 sec.), Breen (Ford, à 1.28,3 sec.), Rovanpera (Toyota, à 2.32,2 sec.), Greensmith (Ford, à 6.29,3 sec.), et enfin Neuville (Hyundai, à 7.47 sec.). Katsuta (Toyota) et Evans (Toyota) sont repartis ce matin, mais ils sont beaucoup plus loin. Quant à Olivier Solberg, il a rejoint Ott Tanak sur la touche : le Suédois ne se sentait pas bien après avoir inhalé des gaz d’échappement dans sa voiture au cours de ces deux dernières journées, et il a renoncé après la première spéciale de ce dimanche.