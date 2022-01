Accusé d’agressions sexuelles, Jean-Jacques Bourdin est «temporairement» écarté de BFMTV et RMC

L’animateur de télévision et de radio Jean-Jacques Bourdin, visé par une plainte pour agression sexuelle, est écarté « temporairement » de l’antenne sur BFMTV et RMC, a annoncé dimanche la maison mère des deux médias, Altice.

« Jean-Jacques Bourdin, à la demande de la direction, se retire temporairement des antennes de BFMTV et de RMC. Cette décision a été prise pour ne pas porter préjudice au fonctionnement quotidien de BFMTV et de RMC », a indiqué le groupe dans un communiqué. « Ce retrait temporaire de l’antenne permettra d’éviter les instrumentalisations politiques et médiatiques de cette affaire. Le groupe rappelle que Jean-Jacques Bourdin conteste vigoureusement les faits dénoncés et bénéficie de la présomption d’innocence », a ajouté Altice.