Manifestation contre les mesures sanitaires: des dizaines de milliers de personnes, selon la police

Une nouvelle manifestation contre les mesures sanitaires est organisée ce dimanche à Bruxelles. Des centaines, voire des milliers de personnes se rassemblaient déjà depuis 11h à la gare Bruxelles-Nord aux cris de « liberté », à l’appel de nombreux mouvements parmi lesquels World Wide Demonstration for Freedom et Europeans United for Freedom mais également de plus de 600 associations locales européennes.

